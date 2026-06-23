Petrol fiyatları düştü altın fiyatları dalgalanıyor
Petrol fiyatları ve altın gerilerken döviz kurlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Altın fiyatları güne düşüşle başlamasına rağmen gün içindeki dalgalı seyriyle yeniden yükseliş sinyalleri veriyor.
ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecinin yarattığı iyimserlik, küresel piyasalarda dengeleri yeniden şekillendiriyor.
Yatırımcılar ise bir yandan jeopolitik gelişmeleri, diğer yandan piyasalardaki yön arayışını yakından izliyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 1,7 düşüşle 4 bin 122 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 77,3 dolarda seyrediyor.
Dolar endeksi yükselişini 4. işlem gününe taşıdı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 160 lira
Çeyrek altın: 10 bin 442 lira
Cumhuriyet altını: 42 bin 548 lira
Tam altın: 41 bin 759 lira
Yarım altın: 20 bin 873 lira
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Dün doların satış fiyatı 46,4630 lira, euronun satış fiyatı ise 53,1290 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,4790 liradan, euro 53,1320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,4770 liradan alınan dolar, 46,4790 liradan satılıyor.
53,1300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1320 lira oldu.
BORSA GÜNÜ YATAY SEYİRLE TAMAMLADI
Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyirle 14.729,65 puandan günü tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 geriledi.
GÜNÜN EKONOMİ GÜNDEMİ
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi
10.30 Almanya, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
14.30 Türkiye, nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi