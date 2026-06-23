Petrol fiyatları düştü altın fiyatları dalgalanıyor

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ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecinin yarattığı iyimserlik, küresel piyasalarda dengeleri yeniden şekillendiriyor.

Yatırımcılar ise bir yandan jeopolitik gelişmeleri, diğer yandan piyasalardaki yön arayışını yakından izliyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 1,7 düşüşle 4 bin 122 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 77,3 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksi yükselişini 4. işlem gününe taşıdı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 160 lira

Çeyrek altın: 10 bin 442 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 548 lira

Tam altın: 41 bin 759 lira

Yarım altın: 20 bin 873 lira

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dün doların satış fiyatı 46,4630 lira, euronun satış fiyatı ise 53,1290 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4790 liradan, euro 53,1320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,4770 liradan alınan dolar, 46,4790 liradan satılıyor.

53,1300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1320 lira oldu.

BORSA GÜNÜ YATAY SEYİRLE TAMAMLADI

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyirle 14.729,65 puandan günü tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 geriledi.

GÜNÜN EKONOMİ GÜNDEMİ

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.30 Türkiye, nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi