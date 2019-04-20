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Pikniğe giden liseliler kaza yaptı

Lise öğrencileri pikniğe giderken otomobil takla attı. Aracın takla atması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

DHA | 20.04.2019 - 21:51..
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Edirne'de pikniğe giderken kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu, iki sınıf arkadaşının yaralandığı kazada hayatını kaybeden Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Atçı'nın (16) Malkara Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi helallik alınması için evinin önüne getirildi.

Pikniğe giden liseliler kaza yaptı

ANNEYİ ZOR AYAKTA TUTTULAR

Osman- Arife Atçı çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Mustafa'ya helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Oğlunun tabutuna sarılan ve gözyaşlarına boğulan anne Arife Atçı, "Bu tabutun içinde kim var. Kalksın benim oğlum buradan. Kalk Mustafam benim kalk. Açın tabutunu görelim oğlumu. Böylemi görecektim evladımı. Daha yeni sakalı çıkmıştı, nur yüzlü oğlumun. Evladım yaktın bizi" diye feryat etti.

Pikniğe giden liseliler kaza yaptı

Mustafa Atçı'nın Kiremitlik Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara Anadolu İmam Hatip Okulu yöneticileri, öğretmenleri ile Atçı'nın sınıf ile okul arkadaşları, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Atçı, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

 


Pikniğe giden liseliler kaza yaptı

Pikniğe giden liseliler kaza yaptı

Pikniğe giden liseliler kaza yaptı

Pikniğe giden liseliler kaza yaptı

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