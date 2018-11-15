Piri'den yeni Türkiye raporu: Müzakereler askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, Türkiye ile ilgili yeniden bir rapor hazırladı. Geçen yılki raporunda Türkiye'nin AB süreci için gerekli olan müzakerelerin 'dondurulması' fikrini raporuna yansıtan Piri, bu yıl daha da ileri gitti.

MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ

Piri bu yılki raporunda da ‘Müzakere Çerçeve Belgesi’yle uyumlu şekilde müzakerelerin resmen askıya alınmasını’ istedi.

KABUL GÖRÜLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Hollandalı parlamenterin bu talebi, AP Dışişleri Komisyonu’na gerekse de metne son halini vereceği AP Genel Kurulu’nda Şubat 2019’da yapılması hedeflenen oylamada destek görmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MÜZAKERELERE DEVAM EDİLMESİN BASKISI

Mevcut şartlarda, Türkiye’nin AB’ye entegre edilmesini sağlama amaçlı müzakereleri devam ettirmenin tüm inanılırlığını kaybettiğini ifade eden Piri, ‘resmen askı’ talebini, ülkede yaşanan olumsuz gelişmelere ve bunları giderme yönünde adım atılmamasına dayandırdı.

Taslak belgede ayrıca AP’nin çağrılarına rağmen AB Konseyi’nin ‘yargı ve temel haklar’ (23) ile ‘adalet, özgürlük ve güvenlik’ (24) başlıkların açılmasını bloke etmeyi sürdürmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.