taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4339
Euro
6.1697
Altın
1212.42
Borsa
93440.48
Gram Altın
211.948

Piri'den yeni Türkiye raporu: Müzakereler askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, Avrupa Birliği Komisyonu’na ve üye ülkelere Ankara ile üyelik müzakerelerinin 'resmen askıya alınması' gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 09:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

R

Avrupa Parlamentosu raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, Türkiye ile ilgili yeniden bir rapor hazırladı. Geçen yılki raporunda Türkiye'nin AB süreci için gerekli olan müzakerelerin 'dondurulması' fikrini raporuna yansıtan Piri, bu yıl daha da ileri gitti.

MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ

Piri bu yılki raporunda da ‘Müzakere Çerçeve Belgesi’yle uyumlu şekilde müzakerelerin resmen askıya alınmasını’ istedi.

KABUL GÖRÜLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Hollandalı parlamenterin bu talebi, AP Dışişleri Komisyonu’na gerekse de metne son halini vereceği AP Genel Kurulu’nda Şubat 2019’da yapılması hedeflenen oylamada destek görmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Piri'den yeni Türkiye raporu: Müzakereler askıya alınsın

MÜZAKERELERE DEVAM EDİLMESİN BASKISI

Mevcut şartlarda, Türkiye’nin AB’ye entegre edilmesini sağlama amaçlı müzakereleri devam ettirmenin tüm inanılırlığını kaybettiğini ifade eden Piri, ‘resmen askı’ talebini, ülkede yaşanan olumsuz gelişmelere ve bunları giderme yönünde adım atılmamasına dayandırdı.

Taslak belgede ayrıca AP’nin çağrılarına rağmen AB Konseyi’nin ‘yargı ve temel haklar’ (23) ile ‘adalet, özgürlük ve güvenlik’ (24) başlıkların açılmasını bloke etmeyi sürdürmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

131
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

23
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

58
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

51
Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

10
Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

46
Aslıhan Doğan doğumdan 20 gün sonra eski formuna kavuştu

Aslıhan Doğan doğumdan 20 gün sonra eski formuna kavuştu

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM