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PKK yandaşları sosyal medyada algıya başladı

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusuna düzenlediği operasyonda, PKK'lılar sosyal medyada sivilleri öldürüyorlar algısına başladı.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 20:00..
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

PKK YANDAŞLARI SOSYAL MEDYADAN ALGI YAPIYOR

Harekatın başlamasıyla PKK yandaşları sosyal medyada algı operasyonlarına başladı.

Ağırlıklı olarak dış basın üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan provakatörler, yaptıkları paylaşımlarla, operasyon konusunda dünya basınını yanıltmaya çalışıyor.

Son olarak bir PKK yandaşı, Ermenilerin 1991'de Hocalı'da Türklerin katledilişinin fotoğrafını alıp, sosyal medya hesabı üzerinden Türk askerinin sivilleri öldürüyormuş gibi sunması, HDP'lilerin yalanlarını anımsattı.

PKK yandaşları sosyal medyada algıya başladı

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