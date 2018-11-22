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PKK'da iç çatışmalar başladı

PKK/KCK terör örgütünün sözde yönetiminde kadınların liderlik ya da yöneticilik yapmasının erkekler tarafından hazmedilemediği, kadınlarla erkekler arasında "hiyerarşi" çatışması yaşanıyor.

AA | 22.11.2018 - 10:03..
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AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK, dağ kadrosuna terörist temin etmek amacıyla kadın teröristleri cazibe aracı olarak kullanıyor.

Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ya da yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler de PKK'nın sözde yöneticilerin kadınlara bakışını ortaya koyuyor. Erkek teröristler kadın teröristleri "cinsel meta" olarak görüyor.

HİYERARŞİK ÇATIŞMA

Kırsal şartlara adapte olamayan kadın teröristleri ayak bağı olarak gören erkek teröristler, özellikle yaşanan çatışmalardan kaçarken kadınları güvenlik güçlerini oyalamak amacıyla kullanıyor.

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerde, örgütte erkeklerle kadınlar arasında "güç çatışması" yaşandığını anlatıyor.

Son zamanlarda PKK yönetiminde yer alan üst düzey kadın teröristlerin cinsel ilişkileriyle gündeme gelmesinin örgütü karıştırdığı da ifadelere yansıyor.

ERKEKLERLE KADINLAR BİRBİRİNE GİRİYOR

Kadın teröristlere liderlik veya yöneticilik verilmesinin erkekler tarafından hazmedilemediğini anlatan teröristler, sözde "üst düzey" erkek örgüt mensuplarının yaşanan bazı olaylardan sonra kadın teröristlerin yönetimden çıkartılıp yerlerine erkek örgüt mensuplarının getirilmesini istediklerini belirtiyor.

İfadelerde, yaşanan bu olaylar sonucu örgüt içinde kadın ve erkek teröristler arasında birbirlerine karşı güvensizlik ortamı oluştuğu, hiyerarşik sıkıntıların alt kadrolara da sirayet ettiği yer alıyor.

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