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PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 30 kiloluk EYP bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin, Kurumcu Köy yoluna tuzakladığı 2 ayrı çantada 30 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek, imha edildi.

İHA | 10.04.2019 - 08:38..
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Şırnak’ın Cizre İlçesi Kurumcu Köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı tespit edildi.

Bomba arama köpeklerinin tepki vermesi üzerine Korucu köy yolu kenarındaki taş yığınları altına gizlenmiş ve 2 metre aralıklarla yerleştirilmiş halde 2 adet de sırt çantası tespit edildi.

2 ÇANTA İÇERİSİNDE BULUNANLAR

Birinci çanta içerisinde; Biri siyah renkli plastik poşet, diğer ikisi şeffaf renkli poşet içerisine konularak dış kısımları bantla sarılarak izole edilmiş halde 15 kilogram ağırlığında EYP' de kullanılan sıkıştırılmış alüminyum tozu olduğu değerlendirilen bulgu, beyaz renkli krem kutusu içerisinde 10 adet elektrikli fünye, dış kısımları bantla sarılarak izole edilmiş halde 3 adet elektronik devre kartı, her iki ucu da elektrik bandıyla sarılmış 50 metre uzunlukta infilaklı fitil tespit edildi.
İkinci çanta içerisinde ise, biri siyah renkli poşet, diğer ikisi şeffaf renkli poşet içerisine dış kısımları bantla sarılarak izole edilmiş halde toplam 15 kilogram ağırlığında EYP'de kullanılan sıkıştırılmış alüminyum tozu olduğu değerlendirilen bulgular tespit edildi.

İMHA EDİLECEK

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekibi tarafından EYP düzeneği bulunduğu yerden çıkarılarak imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 30 kiloluk EYP bulundu

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 30 kiloluk EYP bulundu

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 30 kiloluk EYP bulundu

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı 30 kiloluk EYP bulundu


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