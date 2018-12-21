PKK/PYD/YPG Suriye'de Arapça'yı yasaklıyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, "PKK/PYD/YPG, BM Genel Sekreteri'nin raporunda belirtildiği gibi (Suriye'de) Arapça öğretimini yasaklıyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye oturumunda konuşan Denktaş, Astana süreci boyunca Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak paydalarda sağlam bir iş birliği geliştirdiğini ve ortaya konulan yapıcı tutumun, sahada ve siyasi alanda somut sonuçlar doğurduğunu anlattı.

2019'DA İLK TOPLANTI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında da önemli bir aşamaya gelindiğine dikkati çeken Rauf Alp Denktaş, aylar süren sıkı çalışma ve yoğun istişarelerin ardından nihai aşamaya gelindiğini söyledi.

Denktaş, garantör ülkelerin BM ile yakın iş birliği içinde üçüncü listede küçük çapta değişiklikler için çalıştığını ifade ederek, ''Diğer garantör ülkelerle komitenin Ocak 2019'da ilk toplantısını yapmak üzere toplanması için çabalarımızı hızlandıracağız.'' diye konuştu.

Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasının sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Rauf Alp Denktaş, uluslararası topluma siyasi süreci hızlandırmaya yönelik çabaları destekleme çağrısı yaptı.

PKK SURİYE'DE ARAPÇA KONUŞMAYI YASAKLIYOR

Terörle mücadeleye yönelik ortak çabaların, siyasi sürecinin ilerletilmesi için sürdürülebilir koşulların yaratılmasına da katkı sağladığını söyleyen Denktaş, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü baltalayan PKK/PYD/YPG de dahil tüm terör gruplarıyla mücadeleye devam edecek." şeklinde konuştu.

ARAPÇA YASAĞI

Rauf Alp Denktaş, PYD/PKK/YPG'nin yaptığı etnik temizliğin 3 yıl önce Uluslararası Af Örgütü tarafından belgelendiğini belirterek, "Şimdi de PKK/PYD/YPG, BM Genel Sekreteri'nin raporunda belirtildiği gibi (Suriye'de) Arapça öğretimini yasaklıyor.'' ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kasım ayında BM Güvenlik Konseyine sunduğu 57'nci raporunda PYD/PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 250'den fazla okulda eylül ayının sonlarından itibaren Arapça'yı yasakladığını bildirmişti.

Raporda; bazı ailelerin yasak nedeniyle çocuklarını başka okullara yerleştirdiği, ancak PYD/PKK/YPG'nin kontrol noktalarında, rejimin kontrolü altındaki Kamışlı'ya giden öğrenci servislerine engel olduğu ifade edilmişti.