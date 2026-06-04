Plajlarda sigara yasağı yarın başlıyor: İlk kez Antalya'da uygulanacak

Türkiye'de tütün kullanımıyla mücadelede uzun yıllardır kapalı alanlarda uygulanan kısıtlamaların ardından, açık alanlara yönelik adımlar da hız kazandı.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve kamusal alanlarda dumansız hava sahasını genişletmeyi hedefleyen yasa taslağı çalışmaları sürerken, Antalya Valiliği öncülüğünde yerel bir ilk gerçekleştiriliyor.

SİGARA YASAĞI YARIN BAŞLIYOR

Deniz ekosistemini korumak, izmarit kirliliğini önlemek ve halk sağlığını özellikle çocukları pasif içicilikten korumak amacıyla 'Mavi Akdeniz İnisiyatifi' kapsamında belirli plajlarda sigara yasağı yarın itibarıyla başlıyor.

Antalya, turizm başkenti unvanıyla hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken bir bölge.

ANTALYA, ÇEVRE POLİTİKALARINDA ÖNCÜ ROLÜNDE

COP31 zirvesine ev sahipliği için hazırlık yapan kent, bu kararla sürdürülebilir turizm ve çevre politikalarında öncü bir rol üstleniyor.

Valilik öncülüğündeki inisiyatif, kumsallarda biriken izmaritlerin deniz canlılarına ve ekosisteme verdiği telafisi zor zararları azaltmayı amaçlıyor.

4 PLAJDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Uygulama ilk etapta şehrin öne çıkan plajlarından Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında eş zamanlı olarak devreye girecek.

Bu pilot uygulama kapsamında belirtilen plajlarda sigara ve diğer tütün ürünleri tüketimi tamamen yasaklanıyor.

İZOLE SİGARA KABİNLERİ KURULACAK

Uygulamayla birlikte temiz bir sahil şeridi sunmak ve ailelerin çocuklarıyla sorunsuz vakit geçirebileceği ortamlar yaratmak amaçlanıyor.

Ulusal düzeydeki taslak düzenlemelerle uyumlu olarak, plajlarda tütün tüketmek isteyenler için belirli koşullarda özel izole sigara kabinleri kurulabilecek; ancak bu kabinler arasında en az 200 metre mesafe bırakılması zorunlu olacak.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BENZER UYGULAMALAR MEVCUT

Mikroplastik ve izmarit kirliliğine karşı küresel ligde pek çok gelişmiş ülke benzer sert önlemleri devreye almış durumda.

Bunlardan bazıları şu ülkeler:

Fransa ve İspanya:

Fransa genelinde sahil şeritlerindeki tütün yasaklarının kapsamı her geçen gün genişletilirken, İspanya'da yüzlerce plaj 'dumansız statü' ile korunuyor.

İtalya ve Belçika:

Yerel yönetimler, kıyı şeritlerinde tütün kullanım alanlarını asgari seviyeye indiren mevzuatları onayladı.

Avustralya:

Çocukların yoğunlukta olduğu okyanus sahillerinde dumansız plaj kuralları uzun yıllardır katı cezai yaptırımlarla başarıyla sürdürülüyor.