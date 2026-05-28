PlayStation Plus Haziran 2026 ücretsiz oyunları: İşte yeni liste

PlayStation Plus, Haziran 2026 döneminde farklı oyun türlerine gönül veren abonelerini memnun etmeye hazırlanıyor.

Hem kütüphanesini genişletmek hem de yeni maceralara atılmak isteyen aboneleri bu ay, üç yeni aylık yapım, dev bir katalog eklemesi ve özel oyun içi içerikler karşılayacak.

Karanlık aksiyondan co-op hayatta kalmaya kadar pek çok türü barındıran haziran ayı seçkisi, oyun severlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

İşte PlayStation Plus haziran ayı ücretsiz oyunları:

ÜÇ YENİ OYUN KÜTÜPHANEYE EKLENİYOR

PlayStation Plus Essential ve üstü abonelik paketine sahip olan tüm oyuncular, 2 Haziran itibarıyla üç farklı türe yayılan dengeli ve güçlü bir oyun seçkisine ücretsiz olarak erişebilecek.

Grounded - Fully Yoked Edition: Mikro bir dünyaya büzülerek hayatta kalmaya çalışacağınız, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz son derece eğlenceli ve popüler bir hayatta kalma macerası.

Warhammer 40,000: Darktide: Daha sert, karanlık ve aksiyon dozu yüksek bir co-op deneyimi arayanlar için biçilmiş kaftan.

Nickelodeon All-Star Brawl 2: Popüler animasyon karakterlerini karşı karşıya getiren, rekabetçi ve eğlenceli bir dövüş alternatifi.

FC 26 İÇİN SÜRE UZATILDI

Sony, geçtiğimiz ay başlattığı dev EA Sports FC 26 hamlesinde oyuncuları sevindirecek yeni bir karar aldı. Daha önce duyurulan aylık oyun olarak FC 26'yı kütüphanesine ekleme fırsatını kaçıran ya da süreyi yetiştiremeyen oyuncular için son tarih 16 Haziran’a kadar uzatıldı.