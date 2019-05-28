Polis ekiplerinden kumar baskını

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatan kahvehanelere yönelik operasyon düzenledi.

KUMAR BASKINI

Kent merkezindeki 3 kahvehanede kumar oynatıldığı tespit eden ekipler harekete geçti. Yapılan baskında 4 adet barbut zarı, 106 adet iskambil kağıdı, 41 adet para yerine geçen pul ele geçirildi.

İşyeri sahipleri hakkında, ’Kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 11 kişiye 320’şer lira olmak üzere toplam 3 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.