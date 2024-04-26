Alman meclis üyesi Hofreiter: Ermenistan'ın üyeliği AB'nin çıkarınadır Erivan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliğinin, bloğun güvenlik çıkarına olduğu iddia edildi.

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Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Üyesi Anton Hofreiter, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine desteğini açıkladı.

Bundestag'ın AB Komitesi Başkanı Tony Howreiter, aralarında Ermenistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin bloğa katılımının AB'nin güvenlik politikasının çıkarına olduğunu söyledi.

Ermenistan'a AB üyeliği desteği: Kendi çıkarımıza

Howreiter, Erivan'ı desteklediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Birliği'ne üye olmak sadece Ukrayna, Balkan ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova'nın çıkarlarından değil, aynı zamanda kendi güvenlik politikamızın çıkarlarından da kaynaklanıyor.

Tony Howreiter'in açıklaması, "Federal Meclis'teki Yeşiller" adlı resmi X hesabından paylaşıldı.

Mirzoyan: AB üyeliğini tartışıyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avrupa Birliği üyelik için başvurmayı düşündüklerini söylemişti:

Bugünlerde Ermenistan'da birçok yeni fırsat tartışılıyor. Bunun, AB üyeliğini de içerdiğini söylersem, bu bir sır olmaz.

Moskova'yla gerilim yaşıyorlar

Ermenistan, müttefiki Rusya ile yaşanan gerginlikler karşısında Batı ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor.