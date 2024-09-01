ABD Büyükelçisi Flake'ten Türkiye'ye şiirli veda

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3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye bir şiirle veda etti.

Sosyal medya hesabından eşiyle cami önünde poz verdiği fotoğrafı paylaşan Flake, Henry Van Dyke'a ait şu mısralara paylaşımında yer verdi:

"EVİME DÖNDÜM, ELVEDA TÜRKİYE"

Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!



Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,



Okyanus akıntılarının ötesindeki kutsanmış ülkeye,



Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer - Henry Van Dyke



Elveda Türkiye