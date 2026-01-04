Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi Selman arasında kritik görüşme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi konusu öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

SOMALİ VE YEMEN MESAJI

Görüşmede bölgesel gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali ve Yemen’deki süreci yakından izlediğini belirtti. Erdoğan, her iki ülkenin de toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel barış ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen’de tarafların bir araya getirilmesine yönelik girişimlere Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

GAZZE'DE İNSANİ DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de kış şartlarıyla birlikte insani krizin daha da ağırlaştığına dikkat çekti. Türkiye’nin kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için diplomatik ve insani çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.