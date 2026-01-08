Muhalefette dağılmayan tek parti Saadet Partisi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2023 yılı Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi tarihi bir nitelik taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin birleşen tüm muhalefet partilerine karşı zaferi tam anlamıyla tarihe geçti.

O tarih muhalefette ise kaosun miladı oldu.

6'LI MASA KAVGALARI VE KAOS

Seçimden önce 6'lı masa etrafında toplanan DEVA, Gelecek, DP, Saadet, İyi Parti ve CHP daha bu süreçte kavgaya tutuştu.

İyi Parti dışında tüm muhalefet, milletvekili seçimlerine CHP sıralarından girdi.

Esas kaos bu siyasi taktikten sonra başladı.

CHP seçmeninin oy verip Meclis'e taşıdığı onlarca milletvekili partisinden istifa etti.

14 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Partisinden istifa edenlerin birkaçı seçmeninden oy aldıkları CHP'ye geçse de ciddi bir bölümü ise AK Parti sıralarına geçti.

7 Ocak'ta yapılan AK Parti Grup toplantısında partilerinden istifa eden 3 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmasıyla genel seçimlerden bu yana AK Parti'ye katılan vekil sayısı 14'e yükseldi.

SAADET DAĞILMAYAN TEK PARTİ

DEVA ve gelecek partisinde vekil sayılarında neredeyse yarı yarıya bir azalma gerçekleşirken Saadet Partisi'ndeki durum tamamen farklı.

CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet'te o günden bu yana sadece 1 fire verildi. O da vefat nedeniyle. Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 12 Aralık 2023'te TBMM'de yaptığı hararetli Gazze konuşması sırasında kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"SADECE AZRAİL ADAM ALABİLDİ"

Bu acı olay dışında Saadet Partisi tam kadro TBMM çalışmalarında devam ederken bu durum sosyal medyada da takdir topluyor.

Özellikle CHP'liler kendi sıralarından TBMM'ye giren Saadetlilerin AK Parti'ye geçmemesini takdir ederken 'Aralarından sadece Azrail adam alabildi' yorumları yapıldı.

MUHALEFETTEN AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER

İyi Parti’den Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Nebi Hatipoğlu, Mehmet Selim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş olmak üzere yedi;

Gelecek Partisi’nden Mustafa Nedim Yamalı, Serap Özbudun Yazıcı, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin olmak üzere dört;

Yeniden Refah Partisi’nden Suat Pamukçu,

DEVA Partisi’nden İrfan Karatutlu,

CHP’den Hasan Ufuk Çakır olmak üzere birer milletvekili AK Parti’ye katıldı.