CHP'li Ahmet Akın'ın sağ kolu gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi.

Operasyonun; Gündoğdu’nun belediyedeki görevleri ile bazı özel faaliyetlerine ilişkin olduğu öğrenildi.

AHMET AKIN'IN SAĞ KOLU GÖZALTINDA

balıkesirim.net'in haberine göre, operasyonun zamanlaması ve kapsamı kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken, Gündoğdu’nun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a yakınlığı ve belediye yönetiminde üst düzey görevlerde bulunması nedeniyle, sürecin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimini dolaylı olarak etkileyebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

FERİT GÜNDOĞDU'NUN MAKAM ODASINI BOŞALTTIRDIĞI İDDİASI

Öte yandan, Ahmet Akın’ın kısa süre önce Ferit Gündoğdu’nun belediye binasının 6. katında bulunan makam odasını boşalttırdığına yönelik iddialar da yeniden gündeme geldi.

Söz konusu iddialar, Akın’a yakınlığıyla bilinen bazı sosyal medya hesapları tarafından daha önce yalanlanmış; bu iddiaların “fitne ve algı operasyonu” olduğu savunulmuştu.

Gözaltı haberinin kent genelinde kısa sürede yayılmasıyla birlikte, soruşturmanın kapsamı ve hukuki sürece ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Gözaltına alınan Ferit Gündoğdu’nun CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’ya olan yakınlığıyla da biliniyor.



