ABD'de Trump destekçisi afetzedelere yardım ettirmeyen ekip amiri kovuldu

AA & Ensonhaber

Florida'yı ve çevresindeki eyaletleri etkileyen kasırgalardan zarar görenlere yardım etmek için çalışan bir ekip, amirlerinin Donald Trump'ı destekleyen bayraklar veya tabelalar taşıyan evlerin "göz ardı edilmesi" talimatını verdiğini açıkladı.

FEMA Yönetici Direktörü Deanne Criswell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ekip amirinin bu tutumunun, FEMA'nın "siyasi görüşlerden bağımsız olarak yardım sağlama" ilkesiyle çeliştiğini belirtti.

İLGİLİ ÇALIŞAN KOVULDU

The Daily Wire'ın haberine göre; Criswell, bu tür bir davranışın kesinlikle kınanması gerektiğini vurguladı ve ilgili çalışanın görevden alındığını, benzer durumların tekrarında hesap sorulacağını ifade etti.

Florida Valisi Ron DeSantis ise X üzerinden yaptığı açıklamada, bu tutumun "hedefli ayrımcılık" olduğunu belirterek, durumu eleştirdi.

HELENE VE MILTON KASIRGALARI

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın 26 Eylül'de Florida'nın kuzeybatı kıyılarını saatte yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu duyurmuştu. Kasırga, hızla Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi etkisi altına almıştı.

Florida, kasırganın ilk vurduğu bölge olarak 1,2 milyondan fazla, Georgia 1 milyon, Güney Carolina 1,3 milyon ve Kuzey Carolina ise 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileriyle karşılaşmıştı.

BIDEN "AFET DURUMU" İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan zarar gören bölgelere federal yardım gönderilmesi talimatını vermişti.

Helene Kasırgası, 230'dan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

Helene Kasırgası'nın ardından gelen Milton Kasırgası ise en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş ve milyonlarca kişiyi doğrudan etkilemiş, bölgede büyük bir yıkıma yol açmıştı.