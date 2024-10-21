ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin’i kabul etti. Toplantı öncesinde konuşan Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladığı destek için ABD'ye teşekkür etti ve savaşın başlangıcından bu yana Kiev'e yapılan yardımların önemini vurguladı.

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum," dedi. Ayrıca, Ukrayna Savunması Temas Grubu'nu yeniden toplamak istediğini ifade eden Austin, "Ukrayna'nın zafer kazanması için güvenlik yardımı sağlamak amacıyla 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla iş birliği yapıyoruz," şeklinde konuştu.