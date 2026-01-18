Özgür Özel’den Atlas Çağlayan’ın annesine taziye telefonu

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da bıçaklanarak ölen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'yü arayıp taziye iletti.
- Özel, telefonda Gülhan Ünlü'den tehditler ve soruşturma hakkında bilgi aldı.
- Ailenin acısını paylaştığını belirtti.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özgür Özel, İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’ye başsağlığı dileklerini iletti.
SORUŞTURMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Özel, telefon görüşmesinde anne Ünlü’den maruz kaldığı tehditler ve devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi aldı, ailenin acısını paylaştığını ifade etti.