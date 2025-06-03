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AA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunan Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Barrack, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

"CUMHURİYETİNİZİN BAŞKA MEMLEKETTEKİ OĞULLARINIZDAN BİRİ"

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Barrack, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Barrack, deftere şunları yazdı:

“Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack.”