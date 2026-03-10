Bahçeli’den füzelerle ilgili sert uyarı: Türkiye üzerinde kumar oynanamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda kürsüye çıkarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Türk hava sahasında engellenen füzelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, sert ifadeler kullandı.

"KASTİ OLMADIĞINA İNANMAK İSTİYORUZ"

Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kasti olmadığına inanmak istiyoruz. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak ülke değildir. Her ülke aklını başına almalı.”

Bahçeli’nin bu sözleri, Türkiye’nin ulusal güvenlik hassasiyetine dikkat çekerken, uluslararası aktörlere de uyarı niteliği taşıdı.

"BÖLGEMİZİ ÇOK TEHLİKELİ BİR AKIL TUTULMASI SARMIŞTIR"

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

ABD-İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta, şiddet ve yıkım açıkça kaydedilmektedir.



Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir.



Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmış ve sarmalamıştır. Karşılıklı atılan füzeler, katledilen insanlar tahrip edilen kaynaklar hedef alınan alt yapılar tıkanan deniz yolları hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır.

"TÜRKİYE, YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR"

Dahası 5 Mart 2026'da İran topraklarından havalanan insansız hava araçları Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne isabet etmiş, 4 Mart 2026 tarihinde de İran'dan Türkiye'ye istikametine doğru gelen balistik mühimmat Türk hava sahasına girmeden NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir. Bu tehlikeye saçan vakalarla ilgili İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar, egemenlik haklarımıza gösterilen saygının telaffuz edilmesi elbette tarihi kıymettedir.



Ancak taciz, tahrik veya tertip olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyeti'dir. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin de yol geçen hanı olmadığını, canı sıkılanın, keyfiyetinin füze ateşleyeceği bir ülke olarak görülemeyeceğini de ihtiyaklı ve temkinli bir dille beyan ediyoruz. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan, Siyonist, emperyalist bir komployu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz.

"HAVA SAHAMIZDA YOLUNU KAYBETMİŞ FÜZE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Savaşın bölgesel maiyet alması için ardışık ve çok boyutlu sahnelenen provokasyonlara karşı komşu ülkelerin hassasiyet sergilemesi, kalıcı ve kapsayıcı tedbirleri sırasıyla hayata geçirmesi, işin özünde her ülkenin çıkarınadır. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir. Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak tohumları ekmeye çalışanları reddediyoruz, tedavüldeki yaygın fitneleri elimizin tersi ile itiyoruz.