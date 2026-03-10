Abone ol: Google News

İsrail'in propaganda hesaplarında Türkiye korkusu

Türkiye'nin İran ile İsrail-ABD arasındaki savaş etrafındaki gelişmelere tepkileri, İsrail'de paniğe neden oldu.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve diplomatik temaslar, 28 Şubat sabahı İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırı düzenlemesiyle yeni bir aşamaya taşındı.

Saldırıların ardından başlayan karşılıklı operasyonlar 11 gündür devam ederken İran’ın, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesine toplam 3 bin 95 füze ve İHA ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

TÜRKİYE, SAVAŞA ÇEKİLMEK İSTENİYOR

2 İran füzesinin Türkiye sınırlarına düşmesi, en üst makamdan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarının hedefi oldu.

Ancak bu uyarılar, İran'dan ziyade, savaşı başlatan ve bölge ülkelerini de içine çekmek isteyen İsrail ve ABD'ye yönelikti.

İSRAİL'İN PROPAGANDA KANALLARI PANİKTE

ABD merkezli, İsrail'in desteklediği propaganda sayfası "Israel War Room", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabından yaptığı "Türkiye artık eski Türkiye değildir. herkes hesabını kitabını buna göre yapsın" paylaşımını alıntılayarak "Evet, biliyoruz" ifadelerini kullandı.

