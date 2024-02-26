Abdullah Özdemir'in çarpıtılan sözlerinin ardındaki gerçek! Bağcılar'a deniz böyle gelecek Bağcılar'a "deniz getireceğim" vaadinde bulunan ve sözleri çarpıtılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in projesinin detayları ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart seçimlerine doğru giderken adaylar da vaatlerini açıklamayı sürdürüyor.

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir de, 2024-2029 dönemi hayata geçireceği projeleri açıklamak amacıyla bir program düzenledi.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleşen lansman toplantısına çok sayıda partili ile yazılı ve görsel medya temsilcileri katıldı.

Sözleri bilerek çarpıtıldı: İşin aslı ortaya çıktı

Özdemir, eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projelerini tanıtarak 22 aylık süreçte yaptıklarını da anlattı.

Özdemir'in Bağcılar'a deniz getirmeye yönelik vaadi ise en çok konuşulan projesi oldu.

Muhalif kesim ise Abdullah Özdemir'in sözlerini çarpıtarak "Bağcılar'a deniz nasıl gelecek?" gibi paylaşımlarda bulundu.

Projesini anlattığı kısmın bir bölümünü kesip yayınlayan muhaliflerin ardından işin aslı ortaya çıktı:

"Bağcılar’a Kilyos bölgesinde yeni bir sahil yeri kazandırıyoruz"

Özdemir'in projesini anlattığı ifadeleri şu şekilde:

“Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Bu dönem, Bağcılar’a deniz getiriyoruz. Evet, Bağcılar’a deniz getiriyoruz. Bağcılar’a Kilyos bölgesinde yeni bir sahil yeri kazandırıyoruz. Burada hayata geçireceğimiz sosyal tesisler ile hemşerilerimize denizi armağan ediyoruz. Kıymetli hanımefendiler, sizler içinde özel bir müjde de bulunmak istiyorum. Kefken’de bulunan kampımızın yanına, kadınlara özel plajı olan bir yeni kampı tüm bağcılarlı hanımefendilere kazandırıyoruz, hanımefendilerimize hayırlı, uğurlu olsun”

