Ağıralioğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında tercihlerini yaptı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılı boyunca Türkiye ve dünya gündemine damga vuran 6 kategorideki toplam 112 karesini, tek tek değerlendirdi.

HER KATEGORİDE BİR TERCİH

Ağıralioğlu, “Haber” kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş imzalı “Aynı şemsiyenin altında” başlıklı fotoğrafı seçti.

“Günlük Hayat” kategorisinde Mahmoud Abu Hamda’nın “Umut” adlı karesini oylayan Ağıralioğlu, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Bestami Bodruk’un “Can cana” fotoğrafını tercih etti.

“Spor” kategorisinde Arpad Kurucz’un “Sevgi koridoru” isimli karesine oy veren Ağıralioğlu, “Portre” kategorisinde Özkan Bilgin’in “Atlı adalet” başlıklı çalışmasını seçti.

Ağıralioğlu, “Gazze: Açlık” özel kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini’nin “Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya” fotoğrafını oyladı.

"GAZZE FOTOĞRAFLARINA MAHCUBİYETLE BAKIYORUZ"

Gazze temalı karelere ilişkin değerlendirmede bulunan Ağıralioğlu, söz konusu görüntülere utanç ve mahcubiyet duygusuyla baktıklarını belirterek, binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Doğaya olan ilgisini de dile getiren Ağıralioğlu, özellikle “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisindeki fotoğrafların dikkatini çektiğini söyledi.

"KLASİKLERE GİRECEK NİTELİKTE KARELER"

Her bir eserin yüksek nitelikte olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, fotoğrafların yakalanan an itibarıyla büyük değer taşıdığını belirterek, “Tablosu yapılsa klasikler arasına girecek güzellikte kareler yakalanmış.” değerlendirmesinde bulundu.

OYLAMA 15 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Anadolu Ajansı'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği “Yılın Kareleri” oylamasında bu yıl; “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve “Günlük Hayat” ana kategorilerinin yanı sıra “Gazze: Açlık” ve “Portre” olmak üzere iki özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde erişime açılan oylamada katılımcılar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, 15 Şubat Pazar günü saat 17.00’ye kadar “yilinkareleri.aa.com.tr” adresi üzerinden devam edecek.