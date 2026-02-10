Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar’ın büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
- Büyükelçiler, güven mektuplarını sunduktan sonra Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekildi.
- Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da görevlerine başlayan İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, büyükelçiler Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.
BÜYÜKELÇİLER TEK TEK TAKDİM EDİLDİ
Kabulde; İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ile Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H.A. Al-Hanzab hazır bulundu. Büyükelçiler, aileleri ve büyükelçilik mensuplarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi.
HATIRA FOTOĞRAFI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER
Güven mektuplarının sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler ve beraberlerindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul ederek görüşmeler gerçekleştirdi.