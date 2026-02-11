Ali Babacan'dan Özgür Özel'e: Kendilerine başka partilerden geçenlere küfür yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHPden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a gösterilen tepkilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BAŞKA PARTİLERDEN GELENLERE PİŞKİN PİŞKİN ROZET TAKANLAR.."

Babacan, bazı siyasi aktörlerin parti değiştiren isimlere yönelik söylemlerini eleştirdi:

Dün ittifakta oldukları partilerin milletvekillerine pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar; ama kendilerinden başka partilere geçenler için etmedikleri küfür yok. Ben dinlemekten, izlemekten hicap duyuyorum. Milletin önüne çıkardığı belediye başkanına arkasından söylemediğini bırakmıyorlar.

Siyasette eleştirinin meşru olduğunu ancak hakaret içeren söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirten Babacan, bu tür üslubun demokratik kültürle bağdaşmadığını vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ROZET TAKTIĞI İSİMLER

Seçim sonrası CHP listesinden seçilen 39 milletvekilinden bir kısmı başka partilere geçmiş, bazıları bağımsız kalmıştı.

Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt (İstanbul) ve Salih Uzun (İzmir) 18 Kasım 2024’te partilerinden istifa etti ve 4 Şubat’ta CHP’ye katıldı.

DEVA Partisi’nden Selma Aliye Kavaf (Manisa) 8 Ocak’ta istifa etti, 28 Ocak’ta CHP’ye katıldı.

DEVA Partisi’nden Seda Kaya Ösen (İzmir) 22 Nisan’da istifa etti, 19 Mayıs’ta CHP’ye katıldı.

Meral Akşener'in genel başkanlığı döneminde İyi Parti’den ihraç edilen, Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır da CHP'ye katılmıştı.

İSTİFA EDEN ÖZARSLAN'A ÖZEL'DEN HAKARETLER

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Özarslan, istifasına gerekçe olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine WhatsApp üzerinden ağır hakaret ve küfür içerdiğini iddia ettiği mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü. Söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

"BU DİLİ KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Özarslan, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, mesajlarda yalnızca kendisine değil, ailesine yönelik de ağır ifadeler bulunduğunu ileri sürdü. Bu dili ve üslubu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Özarslan, bu şartlar altında partiyle yoluna devam edemeyeceği kanaatine vardığını ifade ederek istifa kararını açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Özarslan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

Konuyla ilgili CHP cephesinden yapılacak açıklamalar ise merakla bekleniyor.