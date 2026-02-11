Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Zeynep Güneş 100 tülbentli kadınla grup toplantısında

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kılık kıyafeti üzerinden hedef aldığı Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e devletin zirvesinden destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıyafeti üzerinden yapılan eleştirilerle gündeme gelen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i telefonla aradı.

Görüşmede Güneş’e destek mesajı veren Erdoğan, çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na davet etti.

"100 BAYANLA GRUP TOPLANTIMIZA GEL"

Erdoğan görüşmede, şu ifadeleri kullandı:

Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. ‘Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın’ diyorlar. Darbe anayasasından kurtarmak için biz zaten çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız