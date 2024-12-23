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Haber Merkezi

Eski AK Partili, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eski partisine yönelik açıklamaları devam ediyor.

AK Parti'den hiç kopmadığını söyleyen "Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim." diyen Davutoğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Davutoğlu'na bu açıklamaları da soruldu.

"ERDOĞAN SONRASI HALİMİZ NE OLACAK?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti'nin ve muhafazakar siyasetin geleceğine dikkat çeken Davutoğlu, "Kapılar kapılarında şu anda en çok konuşulan konu o; Erdoğan sonrasında halimiz ne olacak?" dedi.

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce bu işe niyetlenenler siyasetin sınavından geçemediler diyebilirsin mesela. Ama nihayetinde bu soru Tayyip Erdoğan'la ilgili bir soru değil. Özal sonrası merkez sahanın toparlanmasına ilişkin tartışmaya benzer bir tartışmadan bahsediyoruz.

"AK PARTİ İÇİNDE VEYA DIŞINDA TOPARLANMAYA VARIM"

Bugün muhafazakâr kesimdeki herkes bu soruyu tartışacak, seçim yapacak. AK Parti seçim performansını kendi geleceği açısından değerlendirecek.

Ve herkes bir arayış içine girecek. Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var.

Ben o harekete destek vermeye hazırım diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım."