AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Beyoğlu ziyareti Türkiye Buluşmaları kapsamında İstanbul'da bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Haber Merkezi

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında İstanbul'un Beyoğlu ilçesini ziyaret etti.

Beyoğlu sokaklarında vatandaşlarla sohbet eden Yayman'ın ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Yapılan tarafsız anketlerde "en sevilen ve çalışkan" milletvekili olarak ilk sırayı alan Yayman, Beyoğlu ziyaretinde de ne denli farklı bir vizyona sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Ziyaretiyle ilgili paylaşılan videoda genç yaşlı, kadın erkek, çocuk yetişkin hemen herkese ulaşan Yayman, eğlence mekanlarını da gezerek "Bizden bir emriniz var mı? Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Sizlerin emrinizdeyiz" ifadelerini kullandı.