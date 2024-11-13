AK Parti kadrolarında değişim zamanı: İstanbul ve Ankara için kulislerde konuşulan isimler

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31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti kadroları için değişim söylentileri başladı.

İl ve ilçe teşkilatlarından kabineye kadar partinin köklü bir değişikliğe gideceği Ankara kulislerinde sık sık gündeme gelirken özellikle 3 büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir yönetimlerinin akıbeti de merak konusu.

Bu kapsamda bu 2 önemli şehir için belli isimler ön plana çıkmaya başladı.

İstanbul bu konuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel hassasiyetinin de bilinmesi açısından en önemli şehir.

Bu açıdan mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yerine gelmesi muhtemel isimler hayli dikkat çekiyor.

Bu isimler arasında Halit Hızır, Mustafa Kara, Haydar Ali Yıldız, Aziz Babuşçu yer alıyor.

EN GÜÇLÜ İSİM HALİT HIZIR

Bu isimler arasında en güçlü aday olarak ise Halit Hızır dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisi olan Rize'nin Güneysu ilçesi doğumlu Hızır, Parti İçi Demokrasi Ve Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Siyasi hayatına 1985’te Refah Partisi Sarıyer Gençlik Kollarında başlayan Hızır, sırasıyla Sarıyer, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluş sürecinde fahri görevlerde bulundu. 2002 genel seçimler sonrası Üsküdar İlçe Başkanlığında, çeşitli komisyonlarda görev aldı.

2011 yılında yapılan Üsküdar İlçe Olağan 4. Kongresinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. İlçe Ekonomi İşleri Başkanlığı ve ardından İlçe Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında yapılan Üsküdar İlçe Olağan 5. Kongresinde İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 2014-2018 yılları arasında Üsküdar İlçe Başkanlığı görevini ifa etti.

İSTANBUL İÇİN KONUŞULAN DİĞER İSİMLER

İstanbul için geçen bir diğer isim olan Babuşçu da bu görevde daha önce bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Babuşçu, 2006 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Başkan yardımcılığına getirildi. Nisan 2007 - Şubat 2015 tarihleri arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölgeden Milletvekili seçildi.

1971 doğumlu Haydar Ali Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı olarak partiye ön planda hizmet eden isimler arasında yer alıyor.

Bir diğer isim 1968 Erzincan doğumlu Mustafa Kara. Kara da AK Parti içinde Üsküdar ilçesi özelinde birçok görevde bulunan partililerden biri.

ANKARA'DA ADI BAŞKANLIK İÇİN GEÇENLER

Ankara'da da değişim bekleniyor.

Mevcut Başkan Hakan Han Özcan'ın yerine gelmesi beklenen 3 isim üzerinde duruluyor.

O isimler Hilmi Gökçınar, Serkan Korkutata ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi Mümin Altunışık.

Hilmi Gökçınar, Ankara Meclisi'nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor.

Serkan Korkutata da AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak aktif görevde olan bir isim.

İzmir'de ise bir değişim beklentisi yok. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın görevine devam etmesi bekleniyor.