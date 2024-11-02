AK Parti Milletvekili Uluay, kalp krizi geçirdi
DHA

Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak için memleketi Kastamonu’da bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.

KALP KRİZİ TEŞHİSİ KONULDU

Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uluay’a kalp krizi teşhisi konuldu.

ANJİYO YAPILDI, YOĞUN BAKIMDA

Acil anjiyo yapılan milletvekilinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Koroner yoğun bakımda tedavisi süren Uluay'ın durumu yakından takip ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü