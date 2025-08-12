AK Partili belediye başkanının Mercedes makam aracı tepki çekti

Yerel yönetimlerde tasarruf tedbirlerine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net uyarıları olmasına rağmen, bazı yöneticiler, bunu yanlış anlamış görünüyor..

7 BİN NÜFUSLU İLÇENİN BAŞKANINA MERCEDES MAKAM ARACI

Çorum’un 7 bin 69 nüfuslu Ortaköy ilçesi, AK Partili belediye başkanının makam aracı değişikliğiyle gündeme geldi. Belediye Başkanı Taner İşbir, eski aracın ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek Mercedes marka yeni bir araç aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURAN HİZMET ARACIMIZ YENİLENDİ"

19 ZA 001 plakalı hizmet aracımızın ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun

ifadelerini kullanan İsbir, paylaşımında aracı “hizmet aracı” olarak tanıttı.

TOGG YOK, MERCEDES VAR

Belediye başkanlarının yerli otomobil olan TOGG'u hizmet aracı olarak kullanacağı söylenirken, nüfusu 7 bin olan bir ilçenin belediye başkanının Mercedes gibi pahalı bir ithal araca binmesi, tepkilere neden oldu.

"BU ARAÇ, HANGİ HİZMETLER İÇİN KULLANILACAK?"

Duyuruya sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Bir takipçi, aracı teyzesinin düğünü için isterken; başka bir takipçi ise “Bu araç hangi hizmetlerde kullanılacak?” diye sordu.

932 OYLA SEÇİLMİŞTİ

Taner İşbir, son yerel seçimlerde AK Parti adayı olarak 932 oyla (%41,98) belediye başkanı seçilmişti. En yakın rakibi MHP adayı Ramazan Öncül ise 909 oy (%40,94) almıştı.