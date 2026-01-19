MHP’li Feti Yıldız: Suriye'deki gelişmeler, süreci olumlu etkiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin Suriye’deki gelişmelerin “Terörsüz Türkiye” sürecine etkisine ilişkin sorusunu yanıtladı. Yıldız, yaşanan gelişmelerin sürece olumlu katkı sunacağını söyledi.

"BİR ENGEL ORTADAN KALKMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yıldız değerlendirmesinde, “Yansıması lehe olur, yani olumlu yönde olur. İşler daha da kolaylaşır. Suriye’deki o yapı (SDG) bir engel gibi duruyordu. Şimdi o engel kalkmış gibi görünüyor, en azından şimdilik.” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yıldız’ın açıklamaları, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında oluşturulan müşterek komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. MHP’li Yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyonun hazırladığı rapor taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve bu ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtmişti.