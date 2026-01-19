10 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

- TBMM Başkanlığı'na 10 milletvekili için toplam 14 dokunulmazlık dosyası sevk edildi.
- Bu dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a gönderildi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise 2 dosya bulunuyor.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi. Komisyon, dosyalarla ilgili süreci yürütecek.
DOSYA SUNULAN MİLLETVEKİLLERİ
Karma Komisyona gönderilen dosyalar kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte farklı siyasi partilerden toplam 10 milletvekili yer aldı. Dosyaları bulunan isimler şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
BAZI MİLLETVEKİLLERİ İÇİN BİRDEN FAZLA DOSYA
Sunulan dosyalar arasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise 2 dokunulmazlık dosyasının bulunduğu belirtildi.