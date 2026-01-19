Abone ol: Google News

10 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

TBMM Başkanlığına, farklı partilerden 10 milletvekiline ait toplam 14 yasama dokunulmazlığı dosyası sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 12:39
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi. Komisyon, dosyalarla ilgili süreci yürütecek.

DOSYA SUNULAN MİLLETVEKİLLERİ

Karma Komisyona gönderilen dosyalar kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte farklı siyasi partilerden toplam 10 milletvekili yer aldı. Dosyaları bulunan isimler şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

BAZI MİLLETVEKİLLERİ İÇİN BİRDEN FAZLA DOSYA

Sunulan dosyalar arasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise 2 dokunulmazlık dosyasının bulunduğu belirtildi.

