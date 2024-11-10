DHA

Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne; AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçmiş dönemde Türkiye'nin yaşadığı zorluklara vurgu yaptı. “Eski Türkiye'yi çok iyi hatırlıyoruz" diyen Elitaş, çöplerin yığıldığı, insanların ekmek kuyruklarında vakit geçirdiği günleri anımsattı.

Geçmişte il başkanlığı binasının yanında bulunan bankada sabah namazıyla birlikte emekli maaşı çekmek için sıraya giren büyükleri unutmadıklarını belirten Elitaş, çocukluğunda büyüklerinin kendisine karneyle alınan ekmek dönemini anlattığını ifade ederek, "Biz de yağ ve ilaç kuyruklarını gördük." dedi.

Elitaş, 23 yıl önce AK Parti kurulduğunda Kayseri'de gitmedik yer bırakmadıklarını belirtti ve ilk yıllarında halkın ebe ve imam talepleriyle sıkça karşılaştıklarını anlattı. "Doğumlarda ebe, cenazelerde imam bulmakta zorlanıyorduk." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZ YAPTIĞI YANLIŞ SEÇİMDEN RAHATSIZ"

31 Mart seçimlerinin yol kazası olduğunu aktaran Elitaş, şöyle konuştu:

2000 yılının Türkiye'si ile 2024 yılının Türkiye’sini çoğumuz unuttuk. Fakat geçmişte neler yaşadığımızı görmemiz gerekiyor. Bizden öncekiler hizmet ettiler. Her gelen sandıkta birinci parti olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın elini kaldırdı. 31 Mart 2024 seçimleri yol kazasıydı. Fakat yeni anketlerde ve etkinliklerde Türkiye Buluşmaları’nda vatandaşımız 31 Mart seçimlerinde yaptığı yanlış seçimden rahatsız olduğunu göstermeye başlıyor. 'Ben niye hata yaptım' deme yolunda değişimin olduğunu gözlemliyoruz. Sizde komşularınızla, dostlarınızla, dükkandaki arkadaşlarınızla konuştuğunuzda AK Parti'ye doğru bir yönelmenin var olduğunu benim gibi hissediyorsunuz.

KAYSERİ-ANKARA ARASINDAKİ MESAFE 2.5 SAATE DÜŞECEK

Elitaş, hızlı tren projesine dair bilgi verirken, "22 yıl önce 'Kendi uçağımızı, helikopterimizi, SİHA'larımızı üreteceğiz' desem, muhtemelen kimse ciddiye almazdı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olmadan önce hazırladığı 'Acil Eylem Planı'nda bu hedefleri belirttiğinde kendilerinin dahi tam inanmamış olabileceğini belirten Elitaş, 2003’e kadar yapılan tüm hizmetlerin çok daha fazlasını AK Parti iktidarı süresince hayata geçirdiklerini söyledi.

"Ülkemizin dört bir yanını demiryollarıyla örüyoruz." diyen Elitaş, Kayseri-Ankara-İstanbul hızlı tren hattının 2028’in başında tamamlanacağını duyurdu.

Bu proje ile Kayseri-Ankara arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate, Kayseri-İstanbul arasının ise 5 saate ineceğini ifade etti. Türkiye’yi demir ağlar ve çift yönlü otoyollarla bir araya getirdiklerini vurgulayan Elitaş, Kayseri’ye günlük yaklaşık 25 uçak seferinin düzenlendiğini de sözlerine ekledi.