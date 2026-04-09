AK Partili Yazıcı: Erdoğan, ara seçimde seçilmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi-Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Ankara’da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçimlerle ilgili iddialarını değerlendirdi. Yazıcı, Özel’in eline tutuşturulan belgeleri yeterince incelemeden ve muhakeme yapmadan açıklama yaptığını belirterek, bu durumu “üzüntü verici” olarak nitelendirdi.

SİİRT 2003: ARA SEÇİM DEĞİL, YENİLENEN SEÇİM

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2002 seçimlerinde aday olamadığını hatırlatarak, Siirt’te 9 Mart 2003 tarihinde yapılan seçimlerin yenilenme niteliğinde olduğunu vurguladı:

Siirt’te seçimlerin yenilenmesi dolayısıyla, o dönemde yapılan Anayasa değişikliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak Erdoğan aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Bu bir ara seçim değildir.

Yazıcı, bu süreçte herhangi bir ara seçim uygulaması bulunmadığını ve Özel’in iddialarının gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

ARA SEÇİM KURULLARI VE MECLİS YETKİSİ

Ara seçimlerin Anayasa’nın 78. maddesi ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nda detaylı şekilde düzenlendiğini hatırlatan Yazıcı, şunları söyledi:

Ara seçim, milletvekili seçimi yapıldıktan 30 ay dolmadıkça yapılamaz. Eğer seçimlere bir yıl kalmışsa, gene ara seçim söz konusu değildir. Koşullar oluşursa karar verecek merci Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bu açıdan Meclis Başkanımızın verdiği yanıt doğrudur ve Anayasa’ya uygundur.

"GENEL BAŞKAN, DÖKÜMANLARI İYİ ANALİZ ETMELİ"

Yazıcı, Özel’e tavsiyede bulunarak, siyaset yaparken belgelerin ve dokümanların doğru analiz edilmesi gerektiğini ifade etti:

Toplumu ve gündemi lüzumsuz konularla meşgul etmek siyaset tarzı olamaz. Herhangi bir konuda fikir beyan edecekseniz, öncelikle belgeleri dikkatlice inceleyin.