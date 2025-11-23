AK Parti'nin Hüseyin Yayman'ı İmralı Heyeti'ne seçmesinde 4 önemli faktör

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım daha atılıyor.

Siyasi irade, iktidar ve muhalefet temsilcileriyle birlikte İmralı'ya gidiyor.

AK Parti, İmralı sürecine ilişkin heyete bildirdiği isim olarak Hatay Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman’ı öne çıkardı. Yayman, akademik ve saha çalışmalarıyla özellikle Türkiye’nin siyasal yapısı, demokratikleşme süreçleri ve Kürt meselesi üzerine tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor.

AKADEMİK VE SAHA DENEYİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Hataylı Türkmen bir aileden gelen Yayman, siyasal düşünce dünyasında ülkücü gelenekten geldiği yönündeki değerlendirmelere karşın, akademik kariyerinde farklı siyasal ve toplumsal kesimlerle temas eden geniş perspektifli bir araştırmacı profili geliştirdi. Üniversite yıllarında bu çizgiye yakın durmasına rağmen yüksek lisans ve doktora çalışmalarında Devlet Bahçeli’nin öğrencileri arasında yer aldığı bilgisi de çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

GAZETECİLİK VE AKADEMİYİ BİRLEŞTİREN KARİYER

Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Yayman, akademik ve saha deneyimini uzun yıllar gazetecilik ve televizyon yorumculuğu ile birleştirdi. Bu süreç, devlet-toplum ilişkileri, çözüm süreçleri ve bölgesel dinamikler konusunda geniş bir birikim oluşturmasını sağladı.

TBMM VE AKİL İNSANLAR HEYETİ DENEYİMİ

Yayman, 2010 yılında TBMM’de kurulan komisyona davet edilerek fikirleri alınan isimlerden biri oldu. 2013 yılında kurulan akil insanlar heyetinde de görev aldı. Bu nedenle bazı siyasi çevrelerde, geçmiş çalışmaları ve sahadaki temaslarıyla DEM Parti tabanında da tanınan ve iletişim kurulabilen bir isim olarak değerlendiriliyor.

KÜRT SORUNU ARAŞTIRMALARINDA ÖNEMLİ BİR İSİM

Yayman’ın literatürde öne çıkan çalışmaları arasında “Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası” bulunuyor. 1925–2010 dönemine ait 70 resmi ve sivil raporu sistematik biçimde inceleyen bu eser, Türkiye’nin Kürt meselesine dair farklı dönemlerin kurumsal yaklaşımlarını ve tarihsel seyrini bir arada ele alması bakımından önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI, YAYMAN'I NEDEN TERCİH ETTİ

Parti kaynakları, Yayman’ın heyete bildirilmesinde şu faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor:

Akademik uzmanlığı



Saha ve süreç deneyimi



Uzlaşmacı ve saygın tavrı



Bölgesel dinamiklere dair literatür ve pratik hakimiyeti

Bu birikimin, ilerleyen dönemde yürütülecek temaslarda önemli katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.