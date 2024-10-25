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AA & Ensonhaber

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF televizyon kanalında katıldığı bir programda, Ukrayna’nın NATO’ya üyelik sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Scholz, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin şu an için gündemde olmadığını vurgulayarak, “Savaş durumundaki bir ülkenin NATO üyesi olamayacağına dair anlayışın oldukça önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Washington ve Vilnius'ta Ukrayna'nın NATO üyeliğine dair alınan kararları hatırlatan Scholz, mevcut durumda bu kararların ötesinde yeni bir adım atmaya gerek olmadığı görüşünde olduğunu belirtti.

"UKRAYNA'YI DESTEKLERKEN, RUSYA İLE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Scholz, Ukrayna’ya destek sağlarken, bunun NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmemesine yönelik sağduyulu bir yaklaşım izlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu konuda tavrım net ve pozisyonumu değiştirmeyeceğim.” şeklinde konuştu.

Almanya’nın Ukrayna’ya gerilimi tırmandıracak türde silahlar sağlamayacağını da vurgulayan Scholz, Alman Taurus füzelerinin teslimatını örnek göstererek, “Bu konuda görüşüm net; bunun yanlış bir hamle olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesini paylaştı.