Almanya'da solcu bakan Robert Habeck, mutfak videosuyla adayım dedi

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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasındaki koalisyonun dağılmasının ardından, erken seçim olasılığı gündeme iyice yerleşti. Normalde gelecek yıl Eylül’de yapılması planlanan genel seçimlerin erkene alınacağı kesinleşmese de, Mart 2025 ortaları muhtemel tarih olarak öne çıkıyor.

MUTFAĞINDAN ADAY OLDUĞUNU DUYURDU

Ekonomi Bakanı ve Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, yaklaşan seçimlerde Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı olarak yarışmak istediğini açıkladı. Cuma günü Instagram ve YouTube’da yayımladığı bir video mesajında Habeck, “Almanya halkı için Yeşiller’den aday oluyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN SEÇİLME ŞANSI DÜŞÜK

Habeck’in adaylığının önümüzdeki hafta sonu Wiesbaden’de yapılacak Yeşiller kurultayında kesinleşmesi bekleniyor ve siyasi gözlemcilere göre, adaylığının önünde herhangi bir engel görünmüyor. Ancak Habeck’in başbakan seçilme şansı düşük. Anketlerde Yeşiller’in oy oranı şu an için %9-11 aralığında seyrediyor.

PAYLAŞTIĞI VİDEO, KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI

Habeck'in mutfakta konuşurken paylaştığı video, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu andırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını evinin mutfanından duyurmuş, sonrasında da paylaştığı açıklamaların çoğunu mutfakta yapmıştı.

Ne var ki bu taktik, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yetmemişti.

TRUMP'IN ZAFERİ, ALMAN KOALİSYONUNU YIKTI

Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimini kazanması, Demokrat Kamala Harris'i destekleyen Alman hükümeti için ilk kötü haber bu oldu. Ardından akşam geç saatlerde Habeck'in de içinde bulunduğu koalisyon dağıldı. Vergi ve ekonomi konularında yaşanan uzun tartışmaların ve koalisyonun bütçe üzerinde anlaşamamasının ardından Başbakan Olaf Scholz (SPD) Maliye Bakanı Christian Lindner'i (FDP) görevden aldı. Ve şu anda Habeck, Başbakan Scholz'un yanında, fazla siyasi etkisi olmayan bir azınlık hükümetinde yer alıyor. Manzara çok da iyi değil.