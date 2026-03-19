Areda Survey'in genel seçim anketinde son 3 yıldaki değişim

14 Mayıs 2023'te yapılan milletvekili genel seçimlerinden bu yana, seçmenin nabzı tutulmaya devam ediyor.

Siyasette CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin hem aralarında hem de içlerinde yaşanan çalkantılar, devam eden yolsuzluk ve rüşvet davaları sonrası, seçmenin kanaati de merak ediliyor.

Erken seçim tartışmalarının da gündem olduğu şu günlerde, kamuoyu araştırma şirketlerinden yeni anketler geliyor.

SON ANKETTE AK PARTİ YİNE BİRİNCİ

Areda Survey Araştırma Şirketi'nin "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" başlıklı anketinde, son 3 yıldaki seçim eğilimi mercek altına alındı.

AK Parti: 33,3

CHP: 29,7

DEM Parti: 9,2

MHP: 8,6

İYİ Parti: 6,4

Anahtar Parti: 4,4

Zafer Partisi: 3,3

Yeniden Refah Partisi: 2,8

Diğer: 2,8

PARTİLERİN SON SEÇİM ORANLARI

2023 yılından itibaren değişim de ankete yansıdı. Partilerin son seçim performansları ise şöyleydi:

AK Parti: 35,6

CHP: 25,3

MHP: 10,1

İYİ Parti: 9,7

DEM Parti: 8,8

Yeniden Refah Partisi: 2,8

Zafer Partisi: 2,2

Diğer: 5,5