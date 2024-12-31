Atavistik Turanizm Derneği kuruluyor

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Türk Dünyası İş Konseyi Sözcüsü Onur Arvas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

YENİ DERNEK KURULUYOR

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Onur Arvas, yeni kurulacak derneğin adını verdi: Atavistik Turanizm Derneği.

Onur Arvas, derneği Seyit Ahmet Arvas Hocanın yeğeni Cüneyt Arvas ile birlikte kuracaklarını söyledi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Arvas, mesajında MHP Lideri'nin doğum gününü de kutladı.

"Siz gökyüzünün en iyi öğrencilerinden yeryüzünün en iyi öğretmenlerindensiniz. SGK paranızı bile devlete ödetmek istemeyecek kadar dürüst bir o kadar korkusuz bir lidersiniz. Allah size sağlıklı ve uzun ömür nasip etsin. Doğum gününüz kutlu olsun. En büyük hayalim, ülkemizdeki tüm ülkücülerin baba ocağı olan bu davada tekrar bir araya gelmesidir."