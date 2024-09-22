Bakan Fidan, ABD'de Dışişleri Bakanları toplantısında

DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Eylül'de Madrid ve 18 Eylül'de Amman'da gerçekleştirilen toplantıların ardından, bugün New York'ta BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bu toplantıyla Gazze Temas Grubu, yalnızca 10 gün içinde üçüncü kez bir araya gelmiş oldu.

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMZU TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKMELİYİZ"

Bakan Fidan toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek şunları söyledi:

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana, İsrail'in soykırımını durdurmak ve Filistinli sivillere yönelik saldırılara karşı uluslararası farkındalığı artırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu hafta, her fırsatta karşı karşıya olduğumuz tehlikelere dikkat çekmeli ve bu çılgınlığı durdurmak için elimizdekileri seferber etmeliyiz. Toplantılarımızda ve ikili görüşmelerimizde, Filistin'deki kritik duruma ve bunun olası tehlikelerine odaklanmalıyız. İsrail yanlısı medya tarafından yayılan dezenformasyona karşı durmalıyız; bu yanlış anlatımlar işgali derinleştirmek için kullanılmakta. Uluslararası hukuk bizim yanımızda. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir temsilci koltuğu var.