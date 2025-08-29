Bakan Fidan: Mesajımız net, bize düşmanlık yapmayın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu suçu gizlemek için farklı ülkelere farklı baskılar yaptığını söyledi:

Bu adamın yapmaya çalıştığı tek şey kendi soykırımını kapatmak. Fransızlara başka, Avustralyalılara başka baskı yapıyor. Her ülkeye bir mekanizma geliştirmiş durumda.

"HİTLER ÇILGINLIĞININ TEKRARI"

Fidan, Yahudi toplumunun içinde de bölünme olduğunu, vicdan sahibi olanların Gazze’deki katliamı reddettiğini söyledi. Netanyahu’nun politikalarını eleştiren Fidan, "Ortaya koydukları tarihsel çılgınlık, 60-70 yıl önce kınadıkları Hitler çılgınlığının tekrarıdır." dedi.

"İSRAİL'İN DOKUNULMAZLIK İLLÜZYONU DAĞILDI"

Gazze’de yaşananların Müslüman dünyasının ortak vicdanı haline geldiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin diplomatik çabalarının da söylemi değiştirdiğini belirtti:

"İsrail’in güvenlik bahanesiyle toprak kazanma peşinde olduğu artık açık. İsrail’in dokunulmazlık illüzyonu dağıldı."

"GAZZE TERCİHE ZORLANIYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesine değinen Fidan, Gazze’ye ulaşan yardımların yetersiz olduğunu vurguladı.

"İsrail, Gazze’yi yaşanmaz hale getirip Gazzelileri tehcire zorluyor." ifadelerini kullanan Fidan, ABD’nin İsrail’i durduracak araçlara sahip olmasına rağmen bunları kullanmadığını söyledi.

"İSRAİL, MUTLAK YALNIZLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Fidan, İsrail’in sadece Filistin’de değil, Lübnan ve Suriye’de de toprak işgali peşinde olduğunu belirtti:

"Artık İsrail mutlak yalnızlıkla karşı karşıya. Bir ülke hariç. Ama bu durum sonsuza kadar böyle devam etmeyecek."

"MESAJIMIZ NET: BİZE DÜŞMANLIK YAPMAYIN"

Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerinde Fidan, Türkiye’nin emperyal bir niyeti olmadığını, güvenliğe tehdit oluştuğunda gereken adımları atacağını söyledi.

"Biz kimseye sebepsiz düşmanlık yapmayız. Ama bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız. Mesajımız net: Bize düşmanlık yapmayın."

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SÜRECİ VE ZENGEZUR KORİDORU

Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmaların bölge barışı için umut verici olduğunu, Zengezur Koridoru’nun da prensipte kabul edildiğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: "TÜRKİYE KİLİT AKTÖR"

Fidan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, Türkiye’nin sunduğu perspektiflerin masada ana omurga haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin savaşın tarafı olmadığını, bu nedenle Alaska ve Washington’daki masalarda yer almadığını vurguladı.

LİBYA VE YUNANİSTAN MESAJLARI

Libya’da Türkiye’nin askeri varlığının barışı sağlamak için kullanıldığını kaydeden Fidan, Yunanistan’a da "Türkiye karşıtlığından vazgeçin" çağrısı yaptı.

"TEK MEFKÛREM, İNSANLIĞA DENİZ FENERİ OLMAK"

Kızılelma vizyonunu anlatan Fidan, Türkiye’nin insanlık için bir "deniz feneri" işlevi görmesi gerektiğini belirtti:

"Çok büyük ışık vermesek de küçük bir mum ışığı olabilmek bile önemli. Devletimizin ürettiği bu ışığın kıyamete kadar yol gösterici olması tek mefkûrem."