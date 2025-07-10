Bakan Kurum, Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin Roma’daki La Nuvola Konferans Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği “2025 Ukrayna İyileştirme Konferansı”na Türkiye’yi temsilen katıldı.

Devlet ve hükümet liderlerinin aile fotoğrafı ile başlayan konferansta; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de birer konuşma yaptı.

"ADİL VE KALICI BİR BARIŞI DESTEKLİYORUZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaşın başladığı ilk günden bu yana barışın sağlanması adına samimi bir çaba gösterdiğini belirtti:

Ukrayna İyileştirme Konferansı için Roma’dayız. Türkiye olarak, çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik girişimleri güçlü şekilde destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, adil ve kalıcı barış için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

Konferans kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelen Bakan Kurum, kısa bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki iş birliği konularını ele aldı.