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Haber Merkezi

Türkiye siyasetinde son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor.

CHP'nin erken seçim ve ön seçim gündemiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, artık cumhurbaşkanlığı için yola çıktığını açıkladı.

İmamoğlu, en az bu kararı kadar skandallarla da gündemde.

SAHTE DİPLOMA VE EVRAKTA SAHTECİLİK

Son olarak Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden şaibeli bir şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçtiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

Konuya ilişkin YÖK'ten geçişin usul, kontenjan, tanınırlık gibi bakımlardan sorunlu olduğuna dair rapor çıkarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kapsamda soruşturmasını derinleştirdi.

İstanbul Üniversitesi'ne yazı yollayan savcılık, hem belge talep etti hem de konu hakkında mağduriyet yaşanmaması için gereğinin yapılmasını istedi.

Konu kamuoyunun gündemindeyken, Halk TV'de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota programına konuk olan gazeteci Barış Terkoğlu, durumu değerlendirdi.

"İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI GERİ ALINABİLİR"

Terkoğlu, soruşturmanın derinleşebileceğini ve İmamoğlu'nun diplomasının alınabileceğini belirtirken şöyle konuştu:

"Savcılık, İstanbul Üniversitesi'ne gereğini yap diyor. İptal et demiyor ama gereğini yap diyor. Önümüzdeki günlerde ne olabilir biliyor musunuz? Diploma geri alınabilir. Bu iş konusunda karar verme yetkisi olan akademisyenlerin gerçekten yönetmeliklere mi bağlı kalacaklarını yoksa savcılığın ve siyasetin bir anlamda demokrasi kılıcı gibi mi hissedeceğini bilmiyoruz.

"TSK İMAMOĞLU'NU ASKERE ÇAĞIRABİLİR"

Ve ne olabilir biliyor musunuz? Bakın senaryoları söylüyorum size. Diploma nerelerde kullanılıyor başka? Cumhurbaşkanlığı adaylığında kullanılıyor. Başka askerlikte kullanılıyor değil mi? İBB Başkanı'nın diplomasını alıp, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını TSK askere çağırabilir.

Cumhurbaşkanı'nın çağrısında ve savcılığın çağrısında saklı olan veya siyasal söylemde saklı olan bir şey var. İBB Başkanı'nın askere çağrılabileceği, oradan fotoğraflarının yayınlanabileceği bir tablo ortaya çıkabilir."