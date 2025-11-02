Barış Yarkadaş: İtirafçılara, 'İfadeni değişirsen milletvekili yapacağız' denildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma sürerken yolsuzluklara dair itirafçıların verdiği ifadelerde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

CHP'nin itirafçılarla iletişime geçerek itiraflarından vazgeçmeyi sağlayacağı iddiası gündeme gelmişti.

"MİLLETVEKİLLİĞİ SÖZÜ LEBLEBİ GİBİ DAĞITILMIŞ"

Gazeteci Barış Yarkadaş, bu konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

TGRT HABER'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'na katılan Yarkadaş, itiraflarını geri çekmek isteyenlere CHP tarafından hukuki destek sözü verildiğini söyledi.

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

"Şimdi lobi yapıyorlar. CHP Genel Merkezi, itirafçıların itiraflarını tekrar etmemeleri için lobi faaliyeti yapmaya başladı. Güvence ağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir sürüsüne de orada milletvekilliği sözü leblebi gibi dağıtılmış. 'Seni de vekil yapacağız' diye. İtiraflarını geri çekmek isteyenlere hukuki destek vereceklermiş. Sen hukuki destek versen ne olur vermesen nolur? Aziz İhsan Aktaş diyor ki; 'Ben Adana Seyhan Belediyesi'ndeki işimi halletmek için, Burhanettin Bulut ile buluşmadan önce Ankara'nın şu bankasından 1 milyon dolar çektim, 3 partide paramı çektim, Burhanettin Bulut ile buluştum.' Açık ifadesinde var bu. Polis mal varlığına bakıyor ki, Burhanettin Bulut o görüşmeden sonra Adana'da dükkan almış. Başka bir yerde arsa almış. Belediyenin tapularında var."