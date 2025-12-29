Eski TBMM Başkanı Cindoruk yoğun bakımda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle 25 Aralık Perşembe günü evinde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Cindoruk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Doktorların gözetiminde bulunan Cindoruk’un sağlık durumuna ilişkin tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cindoruk’un durumu yakından takip ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Merkez Ankara Temsilcisi ve önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Özel, Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Özel, Cindoruk’un sağlık sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve eski TBMM Başkanı’nın en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.