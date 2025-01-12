Belçika'da 'Flaman bölgesi özerkliği' tartışması

DHA

Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever, partisinin Mechelen'deki yeni yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, partisinin federal hükümeti kurma sorumluluğunu almaya hazır olduklarını belirtti. De Wever, gerekli adımlar atıldığında hükümetin başında olmayı kabul ettiğini ifade etti.

"FLAMAN BÖLGESİNİN ÖZERKLİĞİ ARTIK TABU OLMAMALI"

Ayrıca, toplumsal ilerleme ve Flaman bölgesinin özerkliğinin daha fazla tartışma konusu olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayan De Wever, bu gelişmeler sağlandığında görevi üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.