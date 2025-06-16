Besim Dutlulu, Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü, evinin bahçesinde bulunan havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, 2 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

BAŞKANLIK İÇİN SEÇİM YAPILDI

Zeyrek’in vefatının ardından başlayan başkanlık krizi, bugün yapılan olağanüstü meclis oturumuyla sona erdi.

Belediye meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplandı ve yapılan gizli oylama gerçekleştirildi.

BESİM DUTLULU YENİ BAŞKAN OLDU

88 meclis üyesinden 87'sinin katıldığı ve gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 85 oy alan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Bugün yapılan seçimde en dikkat çeken detay ise, AK Parti'nin aday çıkarmaması oldu.

"ONUN YARIM BIRAKTIĞI HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Dutlulu, konuşmasında merhum başkan Ferdi Zeyrek'in ardından onun görevini üstlenmenin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek, onun yarım bıraktığı hayalleri gerçekleştirmek için çalışacağını söyledi.

Görevi süresince Manisa'ya sahip çıkacağını, Manisa için çalışacağını ve parti ayırt etmeksizin hizmet edeceğini vurgulayan Dutlulu, Ferdi Zeyrek'in ailesinin de emanetleri olduğunu ifade etti.

Meclis toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

FERDİ ZEYREK'İN ÖLÜMÜ

6 Haziran günü, evinin bahçesinde bulunan ı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Zeyrek'in ölümünün ailesi ve bazı kesimler tarafından şüpheli bulunması üzerine, olayın sorumlularının tespiti için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M., N.B. ve H.İ., nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

M.Y.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.