Bilal Erdoğan: Fatih Altaylı askerlerin postallarını yalıyordu Yaptığı TouTube yayınları ile her fırsatta halkın değerlerini aşağılayan Fatih Altaylı'yı eleştiren Necmeddin Bilal Erdoğan, Altaylı'nın 90'lı yıllarda darbeci askerlerle olan ilişkisine dikkat çekti.

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Haber Merkezi

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı programı sürüyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlere hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin her alanda geliştiğini belirterek, Türkiye'nin eğitim, ekonomi, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda katettiği mesafeyi örneklerle anlattı.

Bilal Erdoğan, ekonomi yönetimine, alınan kararlara, gidilen istikamete belli güvenin olduğunu ve bunun artarak devam ettiğini gördüklerini dile getirdi.

Ekonomi üzerine muhalif gazetecilerin güven kırma amaçlı yaptığı yayınlara, halkın değerlerinin aşağılanmasına, Türkiye'nin 20 yıl öncesine kıyasla aldığı yolu görmeyen gazetecilere tepki gösteren Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı'yı eleştirdi.

Erdoğan, "Öyle bir şeyi bize yutturmaya çalışıyorlar ki şu anda. AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu. Daha müreffehti, daha adildi, daha şöyleydi, daha böyleydi. 20 yıldır mahvolduk biz falan. Arkadaşlar ya böyle bir ihanet var mı? Bu dünya tarihinin görmediği bir ihanettir. Böyle bir vicdansızlık olamaz." ifadelerini kullandı.

"FATİH ALTAYLI ASKERLERİN POSTALLARINI YALIYORDU"

Erdoğan, "Fatih Altaylı denen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'kalk' dediğinde kalkıyordu, 'yat' dediğinde yatıyordu. Bu adam şu anda başkası da 'yat' dediğinde yatar, 'kalk' dediğinde kalkar.

Ama gazeteci diye, bilmem ne diye gezip videoları dinleniyor, seyrediliyor adamın. Bunlar 90'ları anlatsınlar. 'Bizim askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Batı'dan medet ummaktan vazgeçmek gerektiğini anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar, Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, Türkiye hiç olmadığı kadar kendi kararlarını veren bir ülke. Dünya çapında iddia sahibi bir ülke Türkiye. Var mı rakibimiz? Var. Rakiplerimizin hoşuna gitmiyor bu durum.



Avrupa çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, Amerika çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, değil. Sana uçak verdiği zaman, onun istediği zaman kullanman için verir.



Sana silah verdiği zaman o istemediği zaman kullanma diye verir. Dolayısıyla biz neden Batı'dan medet umalım arkadaşlar? Batı'nın bizle ilgili ne düşündüğü niye bizim için önemli olsun.