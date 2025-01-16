AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze konusuna değindiği bir basın toplantısında, sert protestolarla karşılaştı. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken’ın konuşmasını keserek çarpıcı suçlamalarda bulundu.

"300 GAZETECİ BOMBALARINIZIN HEDEFİ OLDU"

Blumenthal, “Gazze’de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, ama siz bombaların akışını durdurmadınız. Kurala dayalı düzeni siyonizme bağlılığınız uğruna feda ettiniz. Neden?” diyerek Blinken’ı eleştirdi.

"MİRASINIZIN SOYKIRIM OLARAK HATIRLANMASI NASIL BİR HİS"

Salondan çıkarılmaya çalışılan Blumenthal, tepkisini sürdürerek, “Arkadaşlarımın katledilmesine neden izin verdiniz? Mayıs ayındaki ateşkese rağmen bu soykırımı desteklediniz. Dinimizi faşizmle ilişkilendirdiniz, soykırıma zemin hazırladınız. Mirasınızın soykırım olarak hatırlanması nasıl bir his?” ifadelerini kullandı.

"NEDEN LAHEY'DE YARGILANMIYORSUNUZ"

Blinken protesto sonrasında konuşmasına devam etse de bu kez Amerikalı bir başka gazeteci, Sam Husseini, benzer şekilde tepki gösterdi. Husseini, ABD’nin Gazze’deki politikasını eleştirirken güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Husseini’nin, "Üzerimden ellerinizi çekin! Burada sessizce oturuyordum, şimdi ise iki üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz ama bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil tüm dünya size soykırımcı diyor. Neden Lahey'de yargılanmıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdiği görüldü.